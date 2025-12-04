Ci sono tanti modi di raccontare. Con le parole, con un’immagine, con il sudore sul campo di gioco. Scrivendo intanto preziose pagine di una storia condivisa. Ha preso forma così il libro Virtus Campione – La stagione dello Scudetto 2024-25, appena uscito in libreria per Minerva e che racconta, appunto, quell’annata eccezionale che ha riportato la V Nera ai vertici del basket italiano. Attraverso i testi del giornalista Dario Ronzulli e gli scatti del fotografo ufficiale Virtus Matteo Marchi, fra le pagine si sfogliano i momenti decisivi della cavalcata bianconera: dalle prime sfide di campionato alle battaglie di Eurolega, dalle esultanze collettive ai momenti più duri, a partire dalla bruciante sconfitta contro la Stella Rossa alla Stark Arena di Belgrado. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Quella ’Virtus campione’ tutta da sfogliare