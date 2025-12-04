Quattro anni senza pagare l’affitto Donna sfrattata con tre minori Il padrone di casa | Non gioisco

di Tiziana Petrelli "Sono entrato in casa mia con le mie chiavi, come qualunque proprietario dovrebbe poter fare. Finalmente la casa è tornata mia". Angelo Piccinini, 60 anni, macellaio, vedovo, un figlio universitario a carico, lo dice con la voce spezzata da un misto di sollievo, amarezza e stanchezza. Non è gioia piena la sua. E’ solo la fine di una battaglia lunga quasi quattro anni, iniziata con un’affittuaria entrata nel 2021 con un figlio e uscita in maniera coatta, portandosi dietro tre minori senza più un tetto, una casa in condizioni difficili e oltre 14mila euro di morosità. È la stessa vicenda che il Carlino aveva raccontato qualche giorno fa: quella di un proprietario che non riusciva più a rientrare nella sua abitazione nonostante uno sfratto esecutivo già fissato per il 28 giugno 2024, passato attraverso decreti, atti notificati, rinvii, porte chiuse, telefonate rimaste sospese. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

