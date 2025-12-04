Quattordici appalti pilotati 19 persone coinvolte | scandalo scuolabus in Fvg

Un meccanismo rodato, capace di piegare le regole degli appalti pubblici e far ricadere su pochi fornitori il peso di una concorrenza azzerata. È l’immagine che emerge dall’indagine “Filobus”, condotta dal nucleo di Polizia economico-finanziaria della Guardia di finanza di Udine e coordinata. 🔗 Leggi su Udinetoday.it © Udinetoday.it - Quattordici appalti pilotati, 19 persone coinvolte: scandalo scuolabus in Fvg

