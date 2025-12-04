Quanto costa oggi l’energia elettrica?

Costo energia elettrica nel mercato libero. Il PUN (Prezzo Unico Nazionale) rappresenta il prezzo base all’ingrosso dell’energia elettrica in Italia. Si tratta del valore di riferimento per il mercato libero, aggiornato quotidianamente sulla base della domanda e dell’offerta. Al 04 Dicembre 2025, il PUN si attesta a 0,1679 €kWh (167,95 €MWh), mentre le previsioni per i prossimi giorni oscillano tra 0,1279 €kWh e 0,1821 €kWh. Nel mercato libero, il prezzo finale per il consumatore include, oltre al PUN, anche costi di commercializzazione, trasporto, oneri di sistema e imposte. Le offerte possono essere a prezzo fisso o variabile, spesso indicizzate proprio al PUN, con la possibilità di scegliere tra tariffe monorarie o biorarie. 🔗 Leggi su Quifinanza.it © Quifinanza.it - Quanto costa oggi l’energia elettrica?

