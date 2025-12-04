Quando Thomas Ceccon in finale nei 100 dorso agli Europei | orario esatto n di corsia avversari tv

Si è conclusa nel migliore dei modi per l’Italia la terza giornata degli Europei di nuoto in vasca corta 2025. Nella piscina di 25 metri di Lublino, in Polonia, il Bel Paese ha arricchito il medagliere con il terzo oro conquistato dalla staffetta 4×50 stile libero mista. Si tratta della terza affermazione nella rassegna continentale arrivata dalle prove a squadre. Nella giornata di domani però il numero di metalli potrebbe continuare a crescere. Nella serata di venerdì 5 dicembre è infatti in programma l’ultimo atto dei 100 dorso maschili, con la presenza di Thomas Ceccon e Lorenzo Mora, qualificati alla finale con lo stesso crono (50?07). 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Quando Thomas Ceccon in finale nei 100 dorso agli Europei: orario esatto, n. di corsia, avversari, tv

