Quando rientra Darmian? Lo stop si allunga | il recupero procede lentamente

Quando rientra Darmian. Matteo Darmian sta vivendo una stagione complessa: finora solo due presenze, entrambe spezzoni da pochi minuti contro Juventus in campionato e Slavia Praga in Champions League. Poi lo stop a metà ottobre per un problema al polpaccio che continua a condizionare tempi e modalità del suo rientro. La situazione fisica dell’esterno non permette ancora passi avanti significativi, e il recupero procede più lentamente del previsto. Secondo quanto filtra dall’ambiente nerazzurro, Darmian non è ancora vicino alla piena forma. La tabella iniziale, che prevedeva un rientro più rapido, dovrà essere modificata: il rischio concreto è uno slittamento di almeno due settimane rispetto al piano originario. 🔗 Leggi su Ilnerazzurro.it