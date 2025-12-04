Quando rientra Darmian? Lo stop si allunga | il recupero procede lentamente
Quando rientra Darmian. Matteo Darmian sta vivendo una stagione complessa: finora solo due presenze, entrambe spezzoni da pochi minuti contro Juventus in campionato e Slavia Praga in Champions League. Poi lo stop a metà ottobre per un problema al polpaccio che continua a condizionare tempi e modalità del suo rientro. La situazione fisica dell’esterno non permette ancora passi avanti significativi, e il recupero procede più lentamente del previsto. Secondo quanto filtra dall’ambiente nerazzurro, Darmian non è ancora vicino alla piena forma. La tabella iniziale, che prevedeva un rientro più rapido, dovrà essere modificata: il rischio concreto è uno slittamento di almeno due settimane rispetto al piano originario. 🔗 Leggi su Ilnerazzurro.it
La squadra ha raggiunto #Pisa in serata con un volo aereo dopo che nel pomeriggio aveva svolto l’ultimo allenamento ad #AppianoGentile. Out #Bonny, #Dumfries e #Darmian. Rientra #Mkhitaryan. La partita è in programma Domenica pomeriggio alle ore 15 - facebook.com Vai su Facebook
Dumfries e Darmian, dopo l'Atletico stasera, salteranno anche Pisa domenica prossima e Venezia in Coppa Italia Vai su X
