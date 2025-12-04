Ambizioni importanti per Lisa Vittozzi e Dorothea Wierer alla vigilia della sprint di Oestersund, valevole come seconda gara individuale della Coppa del Mondo femminile 2025-2026 di biathlon. Le due stelle azzurre hanno ben figurato nell’opening stagionale sulla distanza dei 15 chilometri e possono puntare al podio anche nella 7,5 km su due poligoni. Wierer indosserà il pettorale giallo in qualità di leader della classifica generale del circuito maggiore dopo l’incredibile vittoria di martedì nell’Individuale, mentre Vittozzi spera di mettere assieme un’altra prestazione di spessore (ha chiuso decima nella 15 km nonostante tre errori al tiro) per confermare il suo ottimo stato di forma e rilanciare le sue quotazioni verso i Giochi Olimpici Invernali di Milano Cortina 2026. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Quando partono Lisa Vittozzi e Dorothea Wierer nella sprint di Oestersund 2025: n. di pettorale, orari precisi, streaming