Quando l' albero di Natale diventa un' opera cucita

Quaranta donne ad Orta di Atella hanno cucito oltre 12mila mattonelle all’uncinetto, lavorando fin dall'estate, assemblando anche sotto la pioggia, per dare vita a un abete stilizzato da record, alto più di 12 metri. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it © Tgcom24.mediaset.it - Quando l'albero di Natale diventa un'opera... cucita

