Quando i buoi pascolavano in piazzale Alpini un viaggio nel passato di Bergamo
MOSTRA. In occasione dei 150 anni di Santa Maria delle Grazie e del quartiere Centro Papa Giovanni XXIII è stato allestito un percorso espositivo nel chiostro delle Grazie. Mappe, disegni, fotografie d’epoca e cartoline inedite provenienti da diverse fonti raccontano l’evoluzione del quartiere. 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it
