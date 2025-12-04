Quando finisce ballando con le stelle 2025 e data della finale
quando termina la stagione 2025 di ballando con le stelle: data ufficiale della finale. La stagione corrente di Ballando con le Stelle 2025 sta mantenendo alta l’attenzione del pubblico italiano, grazie a un format rinnovato e a un cast di grande valore. Gli appassionati si chiedono ormai con insistenza quale sia la data di chiusura del show, in attesa dell’ attesissima finale. La programmazione ufficiale della Rai ha stabilito il giorno esatto di questa ultima puntata, che segnerà la conclusione di questa edizione speciale. la data di conclusione della stagione 2025. Con una durata più lunga rispetto alle precedenti edizioni, Ballando con le Stelle 2025 si concluderà sabato 20 dicembre 2025, in prima serata su Rai 1. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it
