Quando e dove compariranno | tutte le sfilate dei Krampus da non perdere

Lunghe corna, visi feroci scolpiti nel legno, mantelli di pelliccia e un frastuono di campanacci che riecheggia tra vicoli e piazze: i Krampus stanno per tornare. Anche quest’anno, tra fine novembre e dicembre, il Trentino Alto Adige si trasforma nel palcoscenico naturale di una delle tradizioni. 🔗 Leggi su Trentotoday.it © Trentotoday.it - Quando e dove compariranno: tutte le sfilate dei Krampus da non perdere

Altre letture consigliate

Giovedì 4 dicembre i genitori dei tre minori compariranno davanti al tribunale. Uno dei nodi da risolvere sarà proprio la messa a norma del «tugurio fatiscente» - facebook.com Vai su Facebook

Quando e dove compariranno: tutte le sfilate dei Krampus da non perdere - Tra antiche leggende, campanacci e maschere demoniache, tornano nelle valli i protagonisti più inquietanti del periodo natalizio ... Scrive trentotoday.it

Da dove arrivano i Krampus? - i Krampus sono la controparte "cattiva" di San Nicola e sfilano soprattutto tra il 4 e il 7 dicembre. Secondo focusjunior.it

Arrivano i Krampus, i “cattivi” dell’Avvento - In un periodo di attesa gioiosa e di buoni sentimenti irrompono demoni spaventosi, nati nella tradizione germanico e slava ... Riporta msn.com

Krampus, ecco tutte le sfilate del 2025 da non perdere - Perché se in alcune zone del Nord Italia questi personaggi fanno parte della tradizione popolare e sono ... Segnala esquire.com