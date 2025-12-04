Quali sono i pronto soccorso di Roma in cui si aspetta di più | la mappa
Il policlinico Tor Vergata “maglia nera”, tra le aziende ospedaliere universitarie, per i tempi di attesa in pronto soccorso: la percentuale dei pazienti che aspetta oltre otto ore è pari al 25.2%.Nella classifica segue un altro ospedale romano, il Sant’Andrea: 23.6%. I dati arrivano dall’ultimo. 🔗 Leggi su Romatoday.it
