Putin | libereremo DonbassKiev si ritiri

Servizitelevideo.rai.it | 4 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

8.35 La Russia libererà il Donbass e la "Nuova Russia" (i territori ucraini annessi unilateralmente,ndr) Novorossiya con mezzi militari e con altri mezzi. Lo ha detto il presidente russo Putin alla tv indiana."Tutto si riduce a questo: o libereremo i territori con la forza,o le truppe ucraine lasceranno i territori e smetteranno di combattervi" "Lavorare sul piano di pace per Kiev è difficile e ogni punto dovrebbe essere discusso nel dettaglio,perché la Russia non è d'accordo con tutti". Prematuro parlare di intesa con gli Usa. 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it

Immagine generica

Scopri altri approfondimenti

putin libereremo donbasskiev ritiriUcraina, Putin: «Kiev si ritiri o libereremo il Donbass con la forza. L'incontro con Witkoff? Molto utile» - Il presidente Usa assicura che «Putin vuole finire la guerra» in Ucraina e giudica l'incontro tra lo zar e gli inviati Usa, Witkoff e Kushner, «molto buono». Lo riporta ilmessaggero.it

putin libereremo donbasskiev ritiriPutin: “L’Ucraina si ritiri dal Donbass o lo libereremo con la forza” - Per il presidente russo "Trump è sincero e sta lavorando per la pace" ... Lo riporta blitzquotidiano.it

putin libereremo donbasskiev ritiriPutin “Kiev si ritiri o libereremo il Donbass con la forza” - La Russia otterrà il Donbass, militarmente o con altri mezzi. Come scrive italpress.com

Cerca Video su questo argomento: Putin Libereremo Donbasskiev Ritiri