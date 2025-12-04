Putin | Kiev si ritiri o liberemo Donbass

8.35 La Russia libererà il Donbass e la "Nuova Russia" (i territori ucraini annessi unilateralmente,ndr) Novorossiya con mezzi militari e con altri mezzi. Lo ha detto il presidente russo Putin alla tv indiana."Tutto si riduce a questo: o libereremo i territori con la forza,o le truppe ucraine lasceranno i territori e smetteranno di combattervi" "Lavorare sul piano di pace per Kiev è difficile e ogni punto dovrebbe essere discusso nel dettaglio,perché la Russia non è d'accordo con tutti".Ci sono cose su cui non si è raggiunto il consenso. 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it