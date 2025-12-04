Putin va in India e sfida il mondo | un campanello d’allarme per Washington e Pechino
Prende il via oggi il viaggio di Vladimir Putin in India, dove avrà un incontro con il premier Narendra Modi. Si tratta della prima visita del presidente russo nel Paese da quando è iniziata la guerra in Ucraina. Secondo Al Jazeera, “Putin sarà affiancato da Andrei Belousov, suo ministro della Difesa, e da un’ampia delegazione del mondo degli affari e dell’industria, tra cui alti dirigenti dell’esportatore di armi statale russo Rosoboronexport e, a quanto si dice, i dirigenti delle compagnie petrolifere sanzionate Rosneft e Gazprom Neft ”. I rapporti fra Russia e India. Nuova Delhi non ha del resto mai realmente voltato le spalle a Mosca, anche perché intrattiene con i russi saldi legami nel settore dell’energia e della difesa: non a caso, Modi si era recato in Russia l’anno scorso. 🔗 Leggi su Panorama.it
