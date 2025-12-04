Putin tuona | Ucraini via dal Donbass o usiamo la forza Gli Usa sospendono alcune sanzioni

Il presidente russo, Vladimir Putin, ha ribadito la linea dura di Mosca sul Donbass, chiarendo che la Russia intende riconquistare i territori contesi con qualsiasi mezzo. Le sue parole non lasciano spazio a interpretazioni: la pressione militare sarà mantenuta fino a ottenere la resa completa delle forze ucraine. Secondo Putin, la questione è semplice: le truppe ucraine devono abbandonare il Donbass e smettere di combattere, altrimenti sarà la Russia a “liberare” la regione con la forza. Non si prospetta alcuna mediazione o compromesso a breve termine. Il presidente russo ha parlato in un’intervista al canale televisivo India Today, in vista dell’incontro internazionale con il primo ministro indiano Narendra Modi, sottolineando che trovare un consenso tra le parti in conflitto è tutt’altro che facile. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it © Thesocialpost.it - Putin tuona: “Ucraini via dal Donbass o usiamo la forza”. Gli Usa sospendono alcune sanzioni

