Putin | Trump cerca pacema non è facile

9.25 "Il presidente Usa Trump sta cercando sinceramente di trovare una soluzione consensuale al problema ucraino, ma questo compito non è facile". Lo ha detto il presidente russo Putin in un'intervista alla tv India Today. "Un compito difficile e una missione difficile quella che il presidente Usa Trump si è assunto. Riuscire a raggiungere un consenso tra le parti in conflitto non è un'impresa facile". "Ma il presidente Trump sta davvero cercando sinceramente di riuscirci, ne sono certo", ha sostenuto il leader russo. 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it