Putin | Trump cerca pacema non è facile
9.25 "Il presidente Usa Trump sta cercando sinceramente di trovare una soluzione consensuale al problema ucraino, ma questo compito non è facile". Lo ha detto il presidente russo Putin in un'intervista alla tv India Today. "Un compito difficile e una missione difficile quella che il presidente Usa Trump si è assunto. Riuscire a raggiungere un consenso tra le parti in conflitto non è un'impresa facile". "Ma il presidente Trump sta davvero cercando sinceramente di riuscirci, ne sono certo", ha sostenuto il leader russo. 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it
#Ucraina, Trump: "Penso che a Putin piacerebbe tornare a una vita normale, fare affari con gli Stati Uniti, sinceramente, invece di perdere migliaia di soldati ogni settimana. È l'impressione che hanno avuto" gli inviati speciali Witkoff e Kushner nell'incontro al Vai su X
Se Trump la vuole più debole e Putin la vuole più divisa, non sarà che l'Ue è più forte di come ce la raccontiamo? Di Claudio Cerasa - facebook.com Vai su Facebook