Putin temporeggia | la vera vittoria per lui sarebbe un Occidente diviso

Il dittatore russo è consapevole dell’impossibilità della vittoria in Ucraina. Punta, però, a una vittoria forse più preziosa di quella militare: vedere l’Occidente e l’Alleanza atlantica disarticolati. Soltanto allora si potrebbe sbloccare lo stallo sul terreno. Un Occidente diviso e, al suo interno, un’Europa divisa nel rapporto con gli Stati Uniti sarebbe per Putin un risultato oltre ogni più rosea aspettativa. Dopo qualche incertezza, Meloni ha deciso di tirare dritto con l’Europa, piaccia o meno a Salvini. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

