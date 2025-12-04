"La Russia vuole porre fine alla guerra che l'Occidente ha scatenato utilizzando l'Ucraina come strumento", ha evidenziato, criticando tutti coloro che fino ad oggi hanno cercato di evitare che i negoziati potessero avere un lieto fine. Il sottotesto, quindi, è quello di una contestazione non solo all'Ucraina, ma anche all'Europa, che sin dal primo giorno ha chiesto una pace giusta che riconosca l'integrità territoriali e i diritti di Kiev. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

