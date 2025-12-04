Putin sul Donbass | Se l’Ucraina non ritira i soldati sarà preso con la forza
"La Russia vuole porre fine alla guerra che l'Occidente ha scatenato utilizzando l'Ucraina come strumento", ha evidenziato, criticando tutti coloro che fino ad oggi hanno cercato di evitare che i negoziati potessero avere un lieto fine. Il sottotesto, quindi, è quello di una contestazione non solo all'Ucraina, ma anche all'Europa, che sin dal primo giorno ha chiesto una pace giusta che riconosca l'integrità territoriali e i diritti di Kiev. 🔗 Leggi su Ildifforme.it
