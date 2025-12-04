Putin ritenuto moralmente responsabile per l’avvelenamento di Dawn Sturgess
Vladimir Putin è stato giudicato « moralmente responsabile » dell’avvelenamento di Dawn Sturgess, la 44enne britannica morta nel 2018 dopo essere entrata in contatto con il Novichok, l’agente nervino sviluppato in Russia. A sostenerlo è un’inchiesta indipendente condotta nel Regno Unito, che arriva a otto anni dall’attacco contro la ex spia russa Sergej Skripal e sua figlia Yulia, avvelenati a Salisbury ma sopravvissuti dopo un lungo ricovero. Secondo il rapporto, Putin avrebbe ordinato personalmente l’operazione condotta dai servizi segreti militari russi, il Gru. Dawn Sturgess fu invece una vittima collaterale: raccolse una boccetta di profumo gettata nella spazzatura che conteneva, senza che lei lo sapesse, l’agente nervino usato per colpire i due Skripal. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it
Contenuti che potrebbero interessarti
Pokrovsk, guerra per una città morta: perché Putin la vuole a tutti i costi (Adnkronos) - Vladimir Putin rivendica la conquista di Pokrovsk. L'Ucraina smentisce il presidente della Russia. La città del Donetsk è il fulcro della guerra, da mesi le forze di Mosca cerca - facebook.com Vai su Facebook
Putin responsabile della morte di Dawn Sturgess - Vladimir Putin è da considerare "moralmente responsabile" della morte di una donna britannica, uccisa da un agente nervino che era stato introdotto di nascosto nel Regno Unito da agenti russi pe ... msn.com scrive
Donna uccisa dal Novichok in Gran Bretagna, 'il responsabile è Putin' - Il presidente Vladimir Putin è "moralmente responsabile" per la morte di Dawn Sturgess, la donna 44enne unica vittima nella vicenda dell'attacco chimico avvenuto nella città di Salisbury nel marzo 201 ... Da ansa.it
Donna morta per il Novichok: Putin è «moralmente responsabile» - Il presidente Vladimir Putin è «moralmente responsabile» per la morte di Dawn Sturgess, la donna 44enne unica vittima nella vicenda dell'attacco chimico avvenuto nella città di Salisbury nel ... Come scrive tio.ch
Inchiesta su donna morta per Novichok nel Regno Unito, Putin "moralmente responsabile" - Dawn Sturgess è morta dopo essere entrata in contatto con l'agente nervino Novichok a Salisbury, conservato in una boccetta di profumo nel tentativo di assassinare il doppio agente Sergei Skripal ... Segnala msn.com
Attacco col Novichok, "Putin responsabile". Londra convoca l'ambasciatore russo - Starmer: 'Il caso ci ricorda il disprezzo per le vite innocenti del Cremlino' (ANSA) ... Scrive ansa.it