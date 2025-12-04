Putin ritenuto moralmente responsabile per l’avvelenamento di Dawn Sturgess

Vladimir Putin è stato giudicato « moralmente responsabile » dell’avvelenamento di Dawn Sturgess, la 44enne britannica morta nel 2018 dopo essere entrata in contatto con il Novichok, l’agente nervino sviluppato in Russia. A sostenerlo è un’inchiesta indipendente condotta nel Regno Unito, che arriva a otto anni dall’attacco contro la ex spia russa Sergej Skripal e sua figlia Yulia, avvelenati a Salisbury ma sopravvissuti dopo un lungo ricovero. Secondo il rapporto, Putin avrebbe ordinato personalmente l’operazione condotta dai servizi segreti militari russi, il Gru. Dawn Sturgess fu invece una vittima collaterale: raccolse una boccetta di profumo gettata nella spazzatura che conteneva, senza che lei lo sapesse, l’agente nervino usato per colpire i due Skripal. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

