Putin non vuole fare prigionieri e ora anche Trump è nell’angolo

Russia-Ucraina, che la strada verso la fine del conflitto fosse lunga e tortuosa lo sapevamo. Come sapevamo che i protagonismi e i trionfalismi di Trump nascondevano uno stato delle trattative ben diverso dalla realtà dipinta dall'inquilino della Casa Bianca. E del resto sapevamo che della posizione di debolezza di Zelensky, fin da quel primo incontro con il presidente USA, quello del "perché non indossi un abito?". E della forza di Putin, fin dal vertice di Anchorage tra apparenze e realtà di fatto. E vendiamo dunque ai 28 punti di Trump e alle trattative per la pace che non decollano. Come detto, il piano è già stato in parte rivisto perché all'Europa (e all'Ucraina) non piace e non potrebbe essere diversamente: è una resa incondizionata che non corrisponde realmente a quello che sta accadendo sul campo.

