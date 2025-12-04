Putin non cede | O Kiev ci dà il Donbass o ce lo prenderemo Trump è sincero ma l' accordo è difficile

Se gli ucraini non si ritireranno, il Donbass «sarà liberato con la forza». Lo ha detto Vladimir Putin ai giornalisti indiani in vista del suo arrivo a New Delhi per incontrare il premier Modi. «I territori controllati da Kiev saranno liberati con la forza» se le truppe ucraine non li lasceranno. «Le truppe ucraine lasceranno questi territori e smetteranno di uccidere persone» ha detto in un’intervista. 🔗 Leggi su Feedpress.me © Feedpress.me - Putin non cede: "O Kiev ci dà il Donbass o ce lo prenderemo". "Trump è sincero, ma l'accordo è difficile"

