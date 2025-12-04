Putin non cede il durissimo attacco alla Nato | Sarà russo!

Vladimir Putin non arretra di un passo e ribadisce con forza la sua linea sul conflitto in Ucraina. Durante un’intervista rilasciata a un quotidiano indiano, lo zar ha dichiarato che le truppe di Kiev dovranno “ritirarsi dal Donbass, altrimenti lo prenderemo con la forza”. Parole nette, che non lasciano spazio a interpretazioni e confermano la volontà del Cremlino di mantenere il controllo sui territori già occupati. Putin ha inoltre accusato ancora una volta la Nato di rappresentare una “minaccia per la Russia” a causa della sua continua espansione verso est, definendo “difficile” qualsiasi possibile accordo di pace. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

