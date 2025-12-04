Putin moralmente responsabile autorizzò la missione | Londra all’attacco sul caso Skripal e la morte per Novichok di una donna
Il 4 marzo 2018, una domenica, Sergey Skripal, 66 anni, ex colonnello dell’ intelligence militare russa Gru, fuggito da Mosca e accolto dal Regno Unito, viene trovato privo di sensi assieme alla figlia Yulia su una panchina di Salisbury. La ragazza era arrivata dalla Russia per trascorrere qualche giorno con il padre. Entrambi non presentavano lesioni fisiche. Il primo agente che li soccorre, Nick Bailey, presenta sintomi di avvelenamento. In totale, sono 21 le persone che quel giorno si sentono male, ma solo una morirà mesi dopo: si chiamava Dawn Sturgess, aveva 44 anni: si era spruzzata addosso il contenuto di una boccetta che il marito ha trovato per caso, portandola poi a casa. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
