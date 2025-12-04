Putin moralmente responsabile autorizzò la missione | Londra all’attacco sul caso Skripal e la morte per Novichok di una donna

Ilfattoquotidiano.it | 4 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il 4 marzo 2018, una domenica, Sergey Skripal, 66 anni, ex colonnello dell’ intelligence militare russa Gru, fuggito da Mosca e accolto dal Regno Unito, viene trovato privo di sensi assieme alla figlia Yulia su una panchina di Salisbury. La ragazza era arrivata dalla Russia per trascorrere qualche giorno con il padre. Entrambi non presentavano lesioni fisiche. Il primo agente che li soccorre, Nick Bailey, presenta sintomi di avvelenamento. In totale, sono 21 le persone che quel giorno si sentono male, ma solo una morirà mesi dopo: si chiamava Dawn Sturgess, aveva 44 anni: si era spruzzata addosso il contenuto di una boccetta che il marito ha trovato per caso, portandola poi a casa. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

putin moralmente responsabile autorizz242 la missione londra all8217attacco sul caso skripal e la morte per novichok di una donna

© Ilfattoquotidiano.it - “Putin moralmente responsabile, autorizzò la missione”: Londra all’attacco sul caso Skripal e la morte per Novichok di una donna

Altre letture consigliate

putin moralmente responsabile autorizz242“Putin moralmente responsabile, autorizzò la missione”: Londra all’attacco sul caso Skripal e la morte per Novichok di una donna - Il 4 marzo 2018, una domenica, Sergey Skripal, 66 anni, ex colonnello dell'intelligence militare russa Gru, fuggito da Mosca e accolto dal Regno Unito, ... Scrive ilfattoquotidiano.it

putin moralmente responsabile autorizz242"Putin responsabile della morte di Dawn Sturgess" - Vladimir Putin è da considerare "moralmente responsabile" della morte di Dawn Sturgess, la donna avvelenata con il Novichok dagli agenti russi che volevano eliminare Sergei Skripal, membro del ... Segnala msn.com

putin moralmente responsabile autorizz242Inchiesta su donna morta per Novichok nel Regno Unito, Putin "moralmente responsabile" - Dawn Sturgess è morta dopo essere entrata in contatto con l'agente nervino Novichok a Salisbury, conservato in una boccetta di profumo nel tentativo di assassinare il doppio agente Sergei Skripal ... Lo riporta msn.com

Cerca Video su questo argomento: Putin Moralmente Responsabile Autorizz242