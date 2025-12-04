Putin minaccia l’Europa la Nato risponde a muso duro | Pronti a tutto Pressione anche sull’Italia

L’Alleanza Atlantica sta vivendo un momento di profonda tensione riguardo al futuro sostegno all’Ucraina, un dibattito dominato da due figure centrali: il Segretario Generale della Nato Mark Rutte e l’ex (e potenziale futuro) Presidente degli Stati Uniti Donald Trump. Il recente vertice dei ministri degli Esteri ha messo in luce una crescente impazienza verso quegli alleati che non contribuiscono in modo equo agli oneri finanziari per l’acquisto di armi destinate a Kiev, con l’Italia che si trova in una posizione sempre più scomoda sulla mappa geopolitica degli aiuti. Rutte, con abilità diplomatica e una chiara strategia, ha cercato di bilanciare il sostegno agli sforzi americani per una potenziale pace con la necessità di mantenere una solida risposta alla Russia di Vladimir Putin. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

