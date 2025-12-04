Putin | La Russia avrà il Donbass con i negoziati o con le armi

Tgcom24.mediaset.it | 4 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Salta l'incontro a Bruxelles di Zelensky con Witkoff e Kushner. Il leader ucraino: "Ne prepariamo un altro a Washington". 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

putin russia avr224 donbassPutin: siamo pronti a liberare il Donbass con la forza - Il presidente russo in India per un vertice con Modi: lavorare a un piano di pace per l'Ucraina è difficile, ma la conversazione con gli Usa è stata ... Scrive avvenire.it

putin russia avr224 donbassUcraina, Putin: “Kiev si ritiri dal Donbass o lo prenderemo con la forza” – La diretta - La Russia otterrà il Donbass, militarmente o con altri mezzi. lapresse.it scrive

putin russia avr224 donbassUcraina, Putin: «Kiev si ritiri o libereremo il Donbass con la forza. L'incontro con Witkoff? Molto utile» - Il presidente Usa assicura che «Putin vuole finire la guerra» in Ucraina e giudica l'incontro tra lo zar e gli inviati Usa, Witkoff e Kushner, «molto buono». Secondo leggo.it

putin russia avr224 donbassUcraina, Putin: “Kiev via dal Donbass, o lo prenderemo con la forza”. Trump: “Colloqui buoni, percorso accidentato”. Incontro a Miami tra l’uomo di Zelensky e gli ... - La Russia otterrà il Donbass, militarmente o con altri mezzi. Segnala ilfattoquotidiano.it

putin russia avr224 donbassUcraina, Putin: «Piano Usa possibile base per un accordo, ma questione chiave Crimea e Donbass russi» - «È in corso un processo serio per trovare una soluzione negoziata al conflitto e molti cercheranno di farlo fallire», ... Lo riporta ilgazzettino.it

putin russia avr224 donbassDonbass, i giacimenti di gas, petrolio e carbone che fanno gola allo zar - La partita del Donbass, per la Russia, è un intreccio quasi inestricabile di interessi molto diversi fra loro, uniti sapientemente ... ilgazzettino.it scrive

