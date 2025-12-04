Putin la figlia Luiza Rozova intercettata a Parigi da giornalisti ucraini | Mi dispiace ma non posso aiutarvi

«Non posso aiutarvi, mi dispiace davvero». È questa la frase con cui Elizaveta Krivonogykh, indicata da diverse inchieste internazionali come la presunta figlia non riconosciuta. 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it © Ilmessaggero.it - Putin, la figlia Luiza Rozova intercettata a Parigi da giornalisti ucraini: «Mi dispiace ma non posso aiutarvi»

