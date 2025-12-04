Putin | Kiev si ritiri o libereremo il Donbass con la forza Umerov incontrerà oggi Witkoff e Kushner a Miami

Feedpress.me | 4 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La Russia libererà il Donbass e la 'Nuova Russia' (i territori ucraini annessi unilateralmente, ndr) Novorossiya con mezzi militari o con altri mezzi: lo ha detto il presidente Vladimir Putin in un'intervista al canale televisivo India Today, citata dalla Tass. "Tutto si riduce a questo: o libereremo questi territori con la forza, oppure le truppe ucraine lasceranno questi territori e smetteranno. 🔗 Leggi su Feedpress.me

putin kiev si ritiri o libereremo il donbass con la forza umerov incontrer224 oggi witkoff e kushner a miami

© Feedpress.me - Putin: "Kiev si ritiri o libereremo il Donbass con la forza". Umerov incontrerà oggi Witkoff e Kushner a Miami

Scopri altri approfondimenti

putin kiev ritiri libereremoUcraina, Putin: «Kiev si ritiri o libereremo il Donbass con la forza. Trump cerca una soluzione, ma non è facile» - Il presidente Usa assicura che «Putin vuole finire la guerra» in Ucraina e giudica l'incontro tra lo zar e gli inviati Usa, Witkoff e Kushner, «molto buono». Riporta ilmattino.it

putin kiev ritiri libereremoUcraina, Putin: «Kiev si ritiri o libereremo il Donbass con la forza. L'incontro con Witkoff? Molto utile» - Il presidente Usa assicura che «Putin vuole finire la guerra» in Ucraina e giudica l'incontro tra lo zar e gli inviati Usa, Witkoff e Kushner, «molto buono». Come scrive ilmessaggero.it

putin kiev ritiri libereremoLa soluzione di Putin: “Kiev si ritiri o libererò il Donbass con la forza”. Per lo zar “Trump è sincero”, ma un accordo è difficile - Intervistato, ha dichiarato di apprezzare gli sforzi del presidente americano per la pace, ma ha messo dei paletti: “Ogni punto dovrebbe ... Come scrive msn.com

putin kiev ritiri libereremoPutin, l'Ucraina si ritiri o libereremo il Donbass con la forza -  Vladimir Putin alza i toni e definisce un “compito arduo” trovare una soluzione al conflitto tra Ucraina e Russia. Segnala msn.com

Cerca Video su questo argomento: Putin Kiev Ritiri Libereremo