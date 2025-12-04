Putin | Kiev si ritiri o libereremo il Donbass con la forza Umerov incontrerà oggi Witkoff e Kushner a Miami

La Russia libererà il Donbass e la 'Nuova Russia' (i territori ucraini annessi unilateralmente, ndr) Novorossiya con mezzi militari o con altri mezzi: lo ha detto il presidente Vladimir Putin in un'intervista al canale televisivo India Today, citata dalla Tass. "Tutto si riduce a questo: o libereremo questi territori con la forza, oppure le truppe ucraine lasceranno questi territori e smetteranno. 🔗 Leggi su Feedpress.me © Feedpress.me - Putin: "Kiev si ritiri o libereremo il Donbass con la forza". Umerov incontrerà oggi Witkoff e Kushner a Miami

