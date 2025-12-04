Putin | Kiev si ritiri dal Donbass o lo prenderemo con la forza

Vladimir Putin non molla di un centimetro in Ucraina e continua a fare la voce grossa, oltre che a bombardare. Queste le sue ultime parole in un'intervista a India Today: "La Russia otterrà il Donbass, militarmente o con altri mezzi. Tutto si riduce a questo. O liberiamo questi territori con la forza delle armi. Oppure le truppe ucraine se ne vanno da questi territori e smettono di combattervi". Parole che non lasciano spazio all'immaginazione. La Russia non vuole sentir parlare di pace se non dopo essersi presa tutto ciò che vuole. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - Putin: "Kiev si ritiri dal Donbass o lo prenderemo con la forza"

Scopri altri approfondimenti

