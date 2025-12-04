Putin avverte Kiev | Ritiro immediato o libereremo il Donbass con la forza

ABBONATI A DAYITALIANEWS L’ultimatum del Cremlino. La Russia è pronta a “liberare il Donbass e la cosiddetta ‘Nuova Russia’” – ovvero i territori ucraini annessi unilateralmente – con mezzi militari o con altre modalità. È quanto dichiarato dal presidente Vladimir Putin in un’intervista rilasciata al canale televisivo India Today e riportata dalla Tass. Secondo il leader del Cremlino, la situazione è chiara: “O l’Ucraina ritira le sue truppe da queste aree e pone fine ai combattimenti, oppure useremo la forza per riprenderle”. Putin sul colloquio con Witkoff e Kushner. Nel corso dell’intervista, Putin ha anche definito “molto utile” il recente incontro con Steve Witkoff e Jared Kushner, avvenuto alla vigilia della sua missione in Asia. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com © Dayitalianews.com - Putin avverte Kiev: “Ritiro immediato o libereremo il Donbass con la forza”

Contenuti che potrebbero interessarti

Guerra in Ucraina, giorno 1.379: Putin sfida l’Europa durante i colloqui al Cremlino con l’inviato Usa Witkoff e Jared Kushner. “Se l’Europa vuole la guerra, noi siamo pronti”, avverte lo zar dopo cinque ore di negoziati definiti “produttivi” da Mosca. Putin ha dich - facebook.com Vai su Facebook

Putin avverte l’Europa: "Se vuole la guerra, siamo pronti" Vai su X

Ucraina, Putin: «Kiev si ritiri o libereremo il Donbass con la forza. L'incontro con Witkoff? Molto utile» - Il presidente Usa assicura che «Putin vuole finire la guerra» in Ucraina e giudica l'incontro tra lo zar e gli inviati Usa, Witkoff e Kushner, «molto buono». Riporta ilmessaggero.it

«Ritiratevi, o useremo la forza»: l’ultimatum di Putin a Kiev e la promessa, tutta politica, di non attaccare l’Europa - Il Cremlino chiude al cessate il fuoco, guarda solo a Washington e alza il prezzo: ritiro ucraino dall’Est, riconoscimento dei territori occupati e garanzie di sicurezza per l’Europa. Si legge su lasicilia.it

Guerra in Ucraina Le condizioni di Putin per la pace? «Il ritiro delle forze di Kiev dai territori rivendicati da Mosca» - Quando mancano pochi giorni ai negoziati a Mosca tra russi e americani, Vladimir Putin mette in chiaro quali sono le sue condizioni per «cessare le ostilità» in Ucraina: il ritiro delle forze di Kiev ... Riporta bluewin.ch

Ucraina, Putin fissa le condizioni per il cessate il fuoco: “Kiev si ritiri dai territori rivendicati” - A pochi giorni dai negoziati previsti a Mosca tra Russia e Stati Uniti, Vladimir Putin ha chiarito quali sono, secondo il Cremlino, le condizioni indispensabili per una cessazione delle ostilità in Uc ... Segnala online-news.it

Ucraina, a che punto sono i negoziati per la pace? Delegazione Kiev in Florida, poi Wiktoff a Mosca da Putin - I negoziatori ucraini si stanno preparando a incontrare i funzionari statunitensi in Florida per discutere i dettagli del quadro proposto da Washington per porre fine alla guerra ... Da msn.com

Putin e il Piano di Pace di Trump: Nuova Opportunità per la Stabilità in Ucraina - Putin avverte: la guerra in Ucraina proseguirà se le condizioni russe per la pace non saranno rispettate. Riporta notizie.it