Putin avverte Kiev | Ritiro immediato o libereremo il Donbass con la forza

Dayitalianews.com | 4 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

ABBONATI A DAYITALIANEWS L’ultimatum del Cremlino. La Russia è pronta a “liberare il Donbass e la cosiddetta ‘Nuova Russia’” – ovvero i territori ucraini annessi unilateralmente – con mezzi militari o con altre modalità. È quanto dichiarato dal presidente Vladimir Putin in un’intervista rilasciata al canale televisivo India Today e riportata dalla Tass. Secondo il leader del Cremlino, la situazione è chiara: “O l’Ucraina ritira le sue truppe da queste aree e pone fine ai combattimenti, oppure useremo la forza per riprenderle”. Putin sul colloquio con Witkoff e Kushner. Nel corso dell’intervista, Putin ha anche definito “molto utile” il recente incontro con Steve Witkoff e Jared Kushner, avvenuto alla vigilia della sua missione in Asia. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com

