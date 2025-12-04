Colpo di scena a Parigi: un giornalista ucraino avvicina una giovane ragazza bionda e le domanda: "Le piace vivere in Europa?". L'intervista in strada diventa un clamoroso caso diplomatico, perché la donna sarebbe secondo l'emittente Nexta Tv niente meno che Elizaveta Krivonogikh, la presunta figlia illegittima di Vladimir Putin. E dunque quell'interrogativo, polemico, assume tutta un'altra connotazione. "Tre settimane fa suo padre ha ucciso mio fratello", le ricorda il cronista di Kiev, che poi affonda: "Perché vive in Europa, nella maledetta e odiosa Europa? Dica qualcosa". La giovane appare in evidente imbarazzo, in difficoltà, e replica solo con un secco ma asettico "Non ha il permesso di girare il video", coprendosi il volto per non venire ripresa dalla telecamera e allontanandosi precipitosamente. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

© Liberoquotidiano.it - Putin, assalto in strada alla sua figlia segreta a Parigi