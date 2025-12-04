Pusher arrestato | in casa 20 kg di hashish 10mila euro e 9 cellulari

Brembate. Venti chili di hashish in casa. Mercoledì mattina (3 dicembre) la Polizia di Stato di Bergamo ha arrestato un cittadino marocchino del 1997, già noto alle forze dell’ordine, per detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio. Gli agenti della Squadra Mobile hanno individuato un appartamento a Brembate come possibile luogo di stoccaggio e attività illecite. Una volta entrati nell’abitazione, utilizzata dall’indagato – di fatto senza fissa dimora – i poliziotti hanno rinvenuto un’ingente quantità di stupefacente: 20 kg di hashish appunto, e 563 grammi di cocaina. All’interno dell’appartamento sono stati trovati anche vari materiali per il confezionamento della droga, circa 10. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

