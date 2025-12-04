Punto di ascolto antiviolenza nel Polo universitario cittadino

Inaugurato ieri il ’Punto di ascolto antiviolenza’ che l’ Università di Siena mette ora a disposizione di tutta la comunità universitaria. Il Punto di ascolto è il frutto di un accordo tra l’Ateneo, la Fondazione Polo Universitario Grossetano e l’associazione Olympia De Gouges. "L’apertura dello Sportello Antiviolenza – dice il rettore Roberto Di Pietra – è un segnale concreto dell’impegno del nostro Ateneo contro la violenza di genere. È importante che le Università intervengano in queste iniziative a supporto degli sportelli antiviolenza riaffermando nel contempo il ruolo formativo che occorre sempre svolgere per cambiare la società ed eliminare definitivamente la violenza contro le donne". 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Punto di ascolto antiviolenza nel Polo universitario cittadino

