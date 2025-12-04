Puglia maltempo | allerta temporali per l’intera regione codice arancione per rischio idraulico in parte del foggiano Protezione civile previsioni meteo

Il dipartimento della protezione civile ha emesso per la Puglia due messaggi di allerta con validità dalle 16 per ventidue ore: si fa riferimento “per la giornata di oggi (04122025): precipitazioni sparse, anche a carattere di rovescio o temporale, su Puglia garganica, con quantitativi cumulati da deboli a localmente moderati. I fenomeni saranno accompagnati da raffiche di vento. Per la giornata di domani (05122025): precipitazioni sparse, anche a carattere di rovescio o temporale, su settori costieri di Puglia garganica, con quantitativi cumulati da deboli a localmente moderati. Da isolate a sparse, anche a carattere di rovescio o temporale, sulle restanti zone con quantitativi cumulati generalmente deboli. 🔗 Leggi su Noinotizie.it

