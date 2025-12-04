Pubblicate le foto della villa di Epstein | la poltrona da dentista le maschere e la lavagna con nomi di donne

Foto e video inediti dell'isola di Jeffrey Epstein, al centro degli abusi su ragazze da parte del finanziere (morto suicida in carcere nel 2019) e dei suoi amici, sono stati resi pubblici dai dem. Tra i tanti scatti ce ne sono alcuni particolarmente inquietanti. 🔗 Leggi su Fanpage.it

