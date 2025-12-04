Psicologa molestata in auto denunciato un 35enne

Attimi di terrore quelli vissuti da una psicologa il mese scorso nei pressi di via Colombo in città quando un 35enne marocchino, ubriaco fradicio, l’ha molestata. Lo straniero ha provato ad aprire la portiera dell’auto sulla quale era riuscita a salire la donna, poi ha leccato il finestrino. 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it

