Psicodramma degli intellettuali rossi Mi si nota più se diserto o censuro?

La presenza di Passaggio al bosco alla fiera dell'editoria manda al manicomio i compagni: Zerocalcare annulla (di nuovo) l'impegno, Berizzi chiede di ampliare la lista dei reprobi. E i pro Pal attaccano Emanuele Fiano. Quando non sanno più come cavarsela, boicottano, per via dell'antica regola per cui li si nota di più se non vanno. La parte di quello che si tira indietro tocca a Zerocalcare (a cui si è accodato l'assessore romano Massimiliano Smeriglio): «Ciao, purtroppo non sarò alla fiera romana Più libri più liberi», ha scritto. «Purtroppo ognuno c'ha i suoi paletti, questo è il mio. Quando l'ho deciso, quindici anni fa, mi pareva semplicissimo da applicare.

