Prove di sottomissione | Più influenza

Le prove di "sottomissione" iniziano pure a Torino. Ieri il Tar ha respinto la richiesta di sospensione cautelare all'imam Mohamed Shanin (foto), che resta trattenuto al Cpr di Caltanissetta. La trattazione collegiale è prevista per il 14 gennaio. Il permesso di soggiorno resta revocato. E nella città sabauda, con "Pro Mus" in cabina di regia, spunta un convegno dalla natura associazionista. Ma il linguaggio scelto e i protagonisti in campo lasciano intravedere un progetto più ambizioso. L'appuntamento è fissato per dopodomani, 6 dicembre, nella sala conferenze della chiesa valdese di corso Vittorio Emanuele. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

