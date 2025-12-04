Proteste di 15 secondi contro Villarreal-Barcellona a Miami | Tebas denuncia i calciatori per presunto sciopero illegale
Scontro aperto tra la Liga e i giocatori dopo la protesta silenziosa andata in scena nella nona giornata. I calciatori avevano fermato le partite per 15 secondi in segno di protesta contro la mancata chiarezza sul progetto di portare Villarreal-Barcellona a Miami. Ora l’istituzione guidata da Javier Tebas ha avviato un’azione legale presso il Sima (Servizio Interfederale di Mediazione e Arbitrato) per stabilire se il gesto possa configurarsi come sciopero illegale. Ne parla As. Tebas-calciatori: è scontro. Ecco cosa si legge su As: “La LaLiga passa all’attacco. L’istituzione presieduta da Javier Tebas ha denunciato i giocatori al Sima (Servizio Interfederale di Mediazione e Arbitrato) per determinare se ci sia stato uno sciopero illegale durante la pausa di 15 secondi effettuata all’inizio di ogni partita della nona giornata. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it
Contenuti che potrebbero interessarti
Abbiamo visto primi tempi peggiori... Succede di tutto nei primi 45 minuti di Juventus-Cagliari, con subito proteste rossoblu per un presunto rigore su Palestra dopo 30 secondi Poi, nell'ordine: 26: Seba Esposito fa 0-1: 27: Yildiz la pareggia un - facebook.com Vai su Facebook
#JuveCagliari | subito proteste dopo 50 secondi di gara per questo contatto tra #Kostic e #Palestra ( DAZN). Qui oltre alla parte finale dove cadendo il giocatore di #Spalletti sgambetta l’avversario (da valutare comunque se il contatto sulla gamba sinistra del Vai su X
Protesta di 15 secondi contro Villarreal-Barça a Miami: Tebas denuncia i calciatori per presunto sciopero illegale - Scontro aperto tra LaLiga e i giocatori dopo la protesta silenziosa andata in scena nella nona giornata: ecco l'azione di Tebas ... Da ilnapolista.it
Protesta contro Villarreal-Barcellona a Miami: al fischio d’inizio squadre ferme per 15 secondi - Como che si giocherà in Australia, anche ne La Liga ci sarà un episodio simile. Lo riporta gianlucadimarzio.com
HOME FOTO VIDEO RISULTATI E CLASSIFICHE - La Liga è in subbuglio: i calciatori di tutte le squadre hanno lanciato una protesta senza precedenti contro la decisione di disputare Villarreal- Scrive sportmediaset.mediaset.it