Proteste di 15 secondi contro Villarreal-Barcellona a Miami | Tebas denuncia i calciatori per presunto sciopero illegale

Scontro aperto tra la Liga e i giocatori dopo la protesta silenziosa andata in scena nella nona giornata. I calciatori avevano fermato le partite per 15 secondi in segno di protesta contro la mancata chiarezza sul progetto di portare Villarreal-Barcellona a Miami. Ora l’istituzione guidata da Javier Tebas ha avviato un’azione legale presso il Sima (Servizio Interfederale di Mediazione e Arbitrato) per stabilire se il gesto possa configurarsi come sciopero illegale. Ne parla As. Tebas-calciatori: è scontro. Ecco cosa si legge su As: “La LaLiga passa all’attacco. L’istituzione presieduta da Javier Tebas ha denunciato i giocatori al Sima (Servizio Interfederale di Mediazione e Arbitrato) per determinare se ci sia stato uno sciopero illegale durante la pausa di 15 secondi effettuata all’inizio di ogni partita della nona giornata. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it