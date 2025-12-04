Prostituta aggredita e molestata da un 24enne | salvata da un' amica
Aggredisce e molesta una prostituta che rifiutava un rapporto sessuale. Un ragazzo di 24 anni di origini egiziane è stato arrestato in flagranza di reato ed è ritenuto responsabile dei reati di violenza sessuale e lesioni personali. L'intervento di un'amica è stato provvidenziale per salvare la. 🔗 Leggi su Today.it
