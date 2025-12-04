Prosegue Venezia It’s Christmas Time tra luci musica e mercatini

Il weekend dell’Immacolata porta a Venezia e Mestre un fitto calendario di appuntamenti natalizi, regalando a cittadini e visitatori tre giorni densi di iniziative, attrazioni, luci e atmosfere magiche che coinvolgono centro storico, isole e terraferma. Dal 6 all’8 dicembre la città si trasforma. 🔗 Leggi su Veneziatoday.it

“Venezia. It’s Christmas Time” nel weekend dell’Immacolata - Domenica 7 dicembre alle 16, in occasione della seconda domenica d’Avvento, la Chiesa di San Rocco ospiterà un raffinato concerto dell’Associazione Alessandro Marcello con l’organista Deniel Perer e ... Scrive live.comune.venezia.it

