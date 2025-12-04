Prorogata a domani mattina l’allerta meteo gialla per piogge su arcipelago e costa sud

FIRENZE – Continua il maltempo su arcipelago e costa centro-sud della Toscana, con pioggia e temporali che insisteranno per la giornata odierna e fino alla mattina di domani (5 dicembre). La Sala operativa della Protezione civile regionale ha quindi prorogato il bollettino di criticità con codice giallo per temporali forti e rischio idrogeologico e idraulico del reticolo minore che sarà in vigore fino alle 8 di venerdì (5 dicembre). Ulteriori dettagli e consigli sui comportamenti da adottare, a seconda del rischio, si trovano all’interno della sezione Allerta meteo del sito della Regione Toscana, accessibile all’indirizzo  http:www. 🔗 Leggi su Corrieretoscano.it

