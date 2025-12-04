Prorogata a domani mattina l’allerta meteo gialla per piogge su arcipelago e costa sud
FIRENZE – Continua il maltempo su arcipelago e costa centro-sud della Toscana, con pioggia e temporali che insisteranno per la giornata odierna e fino alla mattina di domani (5 dicembre). La Sala operativa della Protezione civile regionale ha quindi prorogato il bollettino di criticità con codice giallo per temporali forti e rischio idrogeologico e idraulico del reticolo minore che sarà in vigore fino alle 8 di venerdì (5 dicembre). Ulteriori dettagli e consigli sui comportamenti da adottare, a seconda del rischio, si trovano all’interno della sezione Allerta meteo del sito della Regione Toscana, accessibile all’indirizzo http:www. 🔗 Leggi su Corrieretoscano.it
Dai un’occhiata anche a questi contenuti
Gentili lettori e abbonati, la pubblicazione de L’Unione Sarda riprenderà regolarmente domani. La Federazione Nazionale della Stampa ha proclamato ieri una giornata di sciopero. La data di scadenza degli abbonamenti verrà prorogata di un giorno. L’U - facebook.com Vai su Facebook
Protezione civile Campania: Prorogata e innalzata allerta meteo fino alle 6 di lunedì mattina. - La Protezione civile della Regione Campania ha prorogato di ulteriori 24 ore l'allerta meteo attualmente in vigore (e che ha un livello di criticità Giallo fino alle 6 di domani mattina, domenica 27 ... Si legge su regione.campania.it
Allerta meteo gialla prorogata in Campania: piogge fino alla mattina di lunedì - La Protezione Civile Regione Campania, in considerazione delle valutazioni del Centro Funzionale, ha prorogato l'allerta meteo di colore Giallo fino alle 6 di domani ... ilmattino.it scrive
Prorogata l’allerta meteo: temporali improvvisi fino a domani 24 settembre in Campania - Prorogata l'allerta meteo gialla in Campania: la Protezione Civile della Regione, in considerazione delle valutazioni del Centro Funzionale, ha allungato di ulteriori 24 ore l'avviso di allerta meteo ... Segnala fanpage.it