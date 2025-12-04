Psg-Rennes è una partita della quindicesima giornata di Ligue 1 e si gioca sabato alle 21:05: diretta tv, notizie, statistiche, probabili formazioni, pronostico. Non ha nessun’altra soluzione il Psg di Luis Enrique. Deve vincere per forza per non dare spazio ulteriore a quelle che sono i sogni delle formazioni avversarie. La sconfitta in casa del Monaco dello scorso fine settimana deve essere immediatamente messa da parte. Non c’è altra via. (AnsaFoto) – Ilveggente.it Anche perché questo contro il Rennes sulla carta è un vero e proprio scontro diretto visto che parliamo di una squadra, quella ospite, che ha ventiquattro punti in classifica (sei in meno dei parigini) e che vorrebbe anche stare nelle zone che contano della classifica. 🔗 Leggi su Ilveggente.it

© Ilveggente.it - Pronostico Psg-Rennes: non c’è altra soluzione