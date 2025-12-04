Pronostico Oviedo-Maiorca | i gol col contagocce
Oviedo-Maiorca è una gara della quindicesima giornata della Liga e si gioca venerdì: dove vederla, formazioni, pronostico Sotto sette le partite di fila senza vittorie in campionato per l’Oviedo. E, questa squadra neopromossa, rimane ultima in classifica, con quattro punti in meno rispetto al Maiorca. (AnsaFoto) – Ilveggente.it Il problema è davanti per i padroni di casa: solamente sette gol segnati nel corso della stagione sono un bottino troppo misero per pensare di venire fuori da una situazione complicata. Gennaio è vicino e magari ci potrebbe essere qualche colpo di mercato, ma prima bisogna cercare di fare punti altrimenti il compito sarà quasi impossibile. 🔗 Leggi su Ilveggente.it
