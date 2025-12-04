Pronostico Manchester United-West Ham | la porta non rimane inviolata da sei partite

Manchester United-West Ham è una partita valida per la quattordicesima giornata di Premier League e si gioca giovedì alle 21:00: diretta tv, probabili formazioni, pronostico. Nello scorso fine settimana il Manchester United ha subito risollevato la testa dopo la sconfitta casalinga con l’Everton espugnando un campo, Selhurst Park, che i Red Devils non violavano dal 2020 e battendo una squadra, il Crystal Palace, ultimamente spesso indigesta a Bruno Fernandes e compagni. Una gara intensa ed equilibratissima quella andata in scena domenica nel sud di Londra. Lo United, più cinico rispetto alle Eagles, l’ha spuntata 2-1 grazie ai gol di Mount e del redivivo Zirkzee, appena rientrato dopo un lungo stop (a segno 364 giorni dopo). 🔗 Leggi su Ilveggente.it

