Pronostico Mainz-Borussia Monchengladbach | vittoria per salutare il gruppone

Mainz-Borussia Monchengladbach è una partita della tredicesima giornata di Bundesliga e si gioca venerdì alle 20:30: diretta tv, probabili formazioni, pronostico. Davvero molto importante l’occasione per il Borussia Monchengladbach contro un Mainz, ultimo in classifica, e che sta vivendo un momento nerissimo. I padroni di casa, che hanno conquistato solamente sei punti fino al momento (e che hanno il peggior attacco del campionato) si presentano a questo match dopo tre sconfitte nelle ultime quattro. (AnsaFoto) – Ilveggente. 🔗 Leggi su Ilveggente.it

