Pronostico Lille-Marsiglia | vecchi problemi e solito risultato
Lille-Marsiglia è una partita della quindicesima giornata di Ligue 1 e si gioca venerdì alle 21:00: diretta tv, notizie, statistiche, probabili formazioni, pronostico. Terzo posto per il Marsiglia, a quota 29 punti. Quarto posto per il Lille, dietro di tre lunghezze. La classifica della Ligue 1, al momento, vede clamorosamente il Lens davanti a tutti, con il Psg che dopo la sconfitta di Monaco è costretto a inseguire. (AnsaFoto) – Ilveggente.it Evidente che uno dei due anticipi del campionato francese metta in palio dei punti pesantissimi. 🔗 Leggi su Ilveggente.it
Approfondisci con queste news
Sulla Prealpina danno 2 a Legnano - Rhodense... Speriamo iddiiiooooo!! Pronti per il Derby dell'Olona? Scrivi sotto il tuo pronostico - facebook.com Vai su Facebook
Coup de France, pronostico Marsiglia-Nizza: quote e consigli scommesse - Molto interessante l sfida di Coppa di Francia tra due squadre che militano entrambe in Ligue1, il Marsiglia ed il Nizza. Lo riporta it.blastingnews.com