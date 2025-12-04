Pronostico Cruzeiro-Botafogo | Ancelotti tenta il colpaccio e ha un alleato

Cruzeiro-Botafogo è una partita della trentasettesima giornata del Brasileirao e si gioca giovedì alle 22:30: tv, probabili formazioni, pronostico. Il Cruzeiro è terzo in classifica, non ha nessuna possibilità di migliorare il proprio obiettivo (andrà direttamente alla fase a gironi della Coppa Libertadores) e, quindi, potrebbe avere molte meno motivazioni del Botafogo di Davide Ancelotti. (AnsaFoto) – Ilveggente.it Sì, la formazione ospite a due giornate dal termine del campionato è sesta a soli due punti dal quinto posto, che garantirebbe la possibilità di entrare nella massima manifestazione del Sud America senza passare dai playoff. 🔗 Leggi su Ilveggente.it © Ilveggente.it - Pronostico Cruzeiro-Botafogo: Ancelotti tenta il colpaccio (e ha un alleato)

