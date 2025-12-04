Pronostico Brest-Monaco | si rientra in zona Europa
Brest-Monaco è una partita della quindicesima giornata di Ligue 1 e si gioca venerdì alle 19:00: diretta tv, notizie, statistiche, probabili formazioni, pronostico. Una vittoria come quella dello scorso fine settimana, vale a dire avendo la meglio sul Psg, può regalare non solo i tre punti, quelli arrivano nell’immediato, ma può dare fiducia e autostima in maniera importante. E questo si vede a lungo andare. (AnsaFoto) – Ilveggente.it Certamente nessuno si aspettava che un Monaco che stava attraversando un momento delicato fosse riuscito a prendersi l’intero malloppo con i campioni in carica, sia in Francia che in Europa. 🔗 Leggi su Ilveggente.it
