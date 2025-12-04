Pronostico Bologna-Parma | debutto ostico per i detentori del titolo
Bologna-Parma è una partita valida per gli ottavi di finale di Coppa Italia e si gioca giovedì alle 18:00: notizie, probabili formazioni, pronostico, diretta tv e streaming. Tra gli ottavi di finale della Coppa Italia ’25-’26 non può non saltare agli occhi il derby emiliano tra Bologna e Parma, andato peraltro in scena soltanto un mese fa in campionato ma a campi invertiti. Furono i felsinei, in quell’occasione, ad aggiudicarsi i tre punti, al termine di una sfida condizionata dall’espulsione del gialloblù Ordonez a metà primo tempo sull’1-1. In superiorità numerica, la squadra di Vincenzo Italiano ha poi avuto vita facile nella ripresa, fissando il risultato sul 3-1 grazie ai gol di Castro (doppietta per il centravanti argentino) e di Miranda. 🔗 Leggi su Ilveggente.it
