Pronostico Bologna-Parma | debutto ostico per i detentori del titolo

Ilveggente.it | 4 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Bologna-Parma è una partita valida per gli ottavi di finale di Coppa Italia e si gioca giovedì alle 18:00: notizie, probabili formazioni, pronostico, diretta tv e streaming. Tra gli ottavi di finale della Coppa Italia ’25-’26 non può non saltare agli occhi il derby emiliano tra Bologna e Parma, andato peraltro in scena soltanto un mese fa in campionato ma a campi invertiti. Furono i felsinei, in quell’occasione, ad aggiudicarsi i tre punti, al termine di una sfida condizionata dall’espulsione del gialloblù Ordonez a metà primo tempo sull’1-1. In superiorità numerica, la squadra di Vincenzo Italiano ha poi avuto vita facile nella ripresa, fissando il risultato sul 3-1 grazie ai gol di Castro (doppietta per il centravanti argentino) e di Miranda. 🔗 Leggi su Ilveggente.it

pronostico bologna parma debutto ostico per i detentori del titolo

© Ilveggente.it - Pronostico Bologna-Parma: debutto ostico per i detentori del titolo

Altri contenuti sullo stesso argomento

pronostico bologna parma debuttoPronostico Bologna vs Parma – 4 Dicembre 2025 - Parma di Coppa Italia si gioca il 4 Dicembre 2025 alle 18:00 allo stadio N/D. Riporta news-sports.it

pronostico bologna parma debuttoCoppa Italia, per il Bologna gli ottavi col Parma. Italiano: “Abbiamo un titolo da difendere” - Giovedì alle 18 gara a eliminazione diretta. Segnala bologna.repubblica.it

pronostico bologna parma debuttoCoppa Italia, il Bologna campione in carica impegnato agli ottavi contro il Parma: pronostico a favore dei rossoblù di Italiano - Coppa Italia, il Bologna campione in carica impegnato agli ottavi contro il Parma: pronostico a favore dei rossoblù di Italiano. Scrive agimeg.it

Coppa Italia, il Bologna di Italiano chiede strada al Parma: su Bwin vittoria dei rossoblù in lavagna a 1.42 - Coppa Italia, il Bologna di Italiano chiede strada al Parma: su Bwin la vittoria dei rossoblù si trova in lavagna a 1. Segnala agimeg.it

pronostico bologna parma debuttoPronostico Bologna-Parma, via alla difesa del titolo per i rossoblù - I campioni in carica del Bologna tornano in campo per gli ottavi di finale, dove ad attenderli c'è un Parma deciso a giocarsi tutte le proprie. Secondo tuttomercatoweb.com

pronostico bologna parma debuttoCoppa Italia: Bologna-Parma è derby, Italiano ritrova Immobile - Il 14 maggio scorso, a Roma, il Bologna ha alzato la terza Coppa Italia della sua storia, battendo il Milan nella finale di Roma e riaprendo la bacheca a 51 anni di distanza dall'ultima volta. Scrive ansa.it

Cerca Video su questo argomento: Pronostico Bologna Parma Debutto